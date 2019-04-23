В Туле "ВАЗ" проехал на "красный" и сбил пешехода
Пешеход пострадал
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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22 апреля 2019 года, в 20:25 на Красноармейском проспекте города Тулы произошло ДТП.
41-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-21140», по предварительной информации, проехал на "красный" и сбил пешехода - мужчину 40 лет. Тот переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП в Туле пострадал пешеход, который получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU