Участники и инвалиды Великой отечественной войны получат посылки от имени губернатора Тульской области

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-23T10:52:13+03:00

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В Тульской области в настоящее время проживает 15 641 ветеран Великой Отечественной войны. Всем им оказывается всесторонняя поддержка.

В 2018 году из федерального бюджета на обеспечение нуждающихся ветеранов жильем было выделено 9,8 млн рублей, что позволило оказать помощь 8 ветеранам. Также по поручению Алексея Дюмина из регионального бюджета было выделено 15,7 млн рублей для обеспечения жильем еще 11 ветеранов и вдов ветеранов войны.

Таким образом, в прошлом году субсидии на приобретение жилья получили 19 ветеранов.

В текущем году из федерального бюджета выделено 12,8 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 9 ветеранам. Размер субсидии на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны составляет почти 1,4 млн руб.

Продолжается работа и по оказанию помощи ветеранам, не признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий или ремонте жилья.

В 2018 году за счет резервного фонда правительства 201 одиноко проживающему ветерану предоставлена помощь на ремонт жилых помещений в размере до 50 тысяч рублей.

Затраты составили 10 млн руб. Потребность удовлетворена в полном объеме согласно заявлениям.

Кроме того, в 2019 году была расширена категория получателей выплаты на ремонт. В нее вошли инвалиды и участники ВОВ, проживающие в составе семьи собственника жилого помещения, и вдовы инвалидов и участников ВОВ, собственники жилых помещений, проживающие с другими членами семьи (322 человека). На предоставление выплат из регионального бюджета выделено более 16 млн руб.

В настоящее время социальные услуги на дому получают все нуждающиеся ветераны Великой Отечественной войны - 1509 человек, в том числе в стационарной и полустационарной формах – 387 человек.

В соответствии с региональным законодательством участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одиноко проживающим в сельской местности труженикам тыла социальные услуги на дому предоставляются бесплатно.

Ежегодно в августе-октябре санаторное лечение получают 30 ветеранов.

Традиционно в преддверии праздника все ветераны Великой Отечественной войны получат открытки, а непосредственные участники и инвалиды войны – еще и посылки от имени Губернатора Тульской области. Посылка будет вручаться ветеранам на дому с участием членов правительства Тульской области, глав администраций муниципальных районов и городских округов.

Также, в качестве подарка к 9 мая, в Администрацию Президента была направлена заявка на участие в Параде Победы в Москве 13 ветеранов из Тульской области.

Также ветераны примут активное участие в праздничных мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях, в том числе в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU