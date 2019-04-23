В Тульской области оборудуют зоны отдыха с беседками и мангалами

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-23T10:36:28+03:00

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В связи с приближающимся сезоном отдыха на природе, глава региона Алексей Дюмин поставил задачу министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову совместно с главами администраций муниципальных образований в течение трех дней подготовить предложения по обустройству зон отдыха в местах, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей, и 3-4 разрешенных мест для купания в наиболее отдаленных населенных пунктах. Зоны будут включать необходимую инфраструктуру - беседки, мангалы, урны.

По инициативе губернатора фонд развития Тульской области «Перспектива» окажет содействие в приобретении необходимого оборудования.

- Конечная цель – создать цивилизованные и комфортные площадки, где можно отдыхать всей семьей. Важно формировать у людей культуру отдыха и бережного отношения к природе, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU