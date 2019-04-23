Из-за ремонта трамвайных путей на Советской в Туле образовалась гигантская пробка

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-23T10:21:04+03:00

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Около 8 утра 23 апреля 2019 года в Туле, на улице Октябрьской, растянулась гигантская пробка.

Причиной тому стала укладка асфальта на трамвайных путях по улице Советской, напротив Большого универмага. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Начиная от Тростянского переулка ид до Красноармейского проспекта автомобили движутся со скоростью 10 км/ч.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU