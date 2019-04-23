В Туле обновят общественные пространства

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-23T09:21:05+03:00

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В Туле проводилось рейтинговое голосование, в котором приняло более 130 000 человек. Победителями стали два объекта, которые в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будут благоустроены в этом году.

Так, в Кировском сквере в этом году планируется провести первый этап работ. Будут обустроены неровности путем образования подпорных стенок с облицовкой клинкерной плиткой, организованы газоны в виде холмов, появится плиточное покрытие, будут заасфальтированы дорожки. Озеленение сквера планируется произвести по периметру, будет высажена живая изгородь. А еще в сквере посадят липы, уложат рулонный газон, произведут обустройство цветочного лабиринта из кустарника. Будет сделано освещение. На работы планируется потратить 49 миллионов рублей.

В рамках синхронизации мероприятий планируется реконструкция водонапорной башни с подсветкой, которая станет смотровой площадкой с видом на сквер.

На площади перед главпочтамтом предусмотрено обустройство плиточного пространства, реконструкция освещения, озеленение с организацией зеленых островков и обустройством клумб с посадкой деревьев. Будут установлены лавочки и урны.

Также планируется возрождение у главпочтамта часов в современном исполнении. В рамках проекта «Умный город» будет установлено 20 распознающих и обзорных камер. Стоимость проекта составит 34 миллиона рублей.

Кроме того, на данном общественном пространстве за счет средств инвестора планируется реконструкция подземного перехода с размещением кафе между входами в переход.

В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» будет благоустроено четыре общественных пространства:

- сквер Тулякам-Героям Советского Союза,

- ул. Кауля, сквер в районе д.12-16,

- пос. Сергиевский, ул. Центральная, в районе д.18,

- 2-ой Западный, (дубовая роща).

В сквере Тулякам-Героям Советского Союза будут проведены работы по замене тротуарной плитки, отремонтируют чашу фонтана, установят новые урны, лавочки, клумбы, заменят опоры освещения. На эти цели запланировано около 13,5 миллионов рублей.

В рамках текущего ремонта также будут проведены работы в ряде городских скверов.

Так, в сквере Льва Толстого отремонтируют плиточное покрытие, поправят, требующие ремонта скамейки.

В сквере на ул. Кауля запланирован ремонт дорожек, в рамках субботников 13 и 20 апреля удалены аварийные деревья и проведена санитарная обрезка зеленых насаждений. Уже установлены лавочки и урны, опоры освещения.

В Могилевском сквере в ходе субботника 20 апреля высадят деревья. В рамках концессионного соглашения в этом году там установят детское игровое оборудование, реконструируют круговую скамью. На эти цели планируют израсходовать 1,8 миллионов рублей.

В скверах Коммунаров, у драмтеатра, на аллее фонтанов запланирован ремонт подпорных стен.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил восстановить ограждение в Пушкинском сквере.

На Площади Победы продолжаются работы по реставрации подпорных стен силами ПО «Туламашзавод».

Полная реконструкция до дня города ждет сквер у Вечного огня на Косой горе.

На Молодежном бульваре малые архитектурные формы будут восстановлены по гарантии НПО «Стрела». Сквер в районе д. 17 по ул. М. Горького будет благоустроен также НПО «Стрела».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил провести мониторинг состояния всех общественных пространств:

- Они должны быть готовы к посещению туляков в праздничные дни: должна быть проведена противоклещевая обработка территории, проинспектировано состояние ступеней, фонарей, лавочек.

ИСТОЧНИК KP.RU