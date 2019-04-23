Под Тулой пассажирский "ПАЗик" столкнулся с "УРАЛом"
Пострадали двое
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Примерно в 7:50 на 34 км автодороги "Чекалин-Суворов-Ханино" в Тульской области произошло ДТП.
Как выяснилось, автобус "ПАЗ", двигавшийся по маршруту "Суворов-Рождествено", выезжая с прилегающей территории, столкнулся с грузовиком "УРАЛ".
В результате ДТП в Тульской области, предварительно, пострадали два пассажира "ПАЗ". Они получили незначительные травмы.
Всего в автобусе в Тульской области находилось около 20 человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU