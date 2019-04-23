2019-04-23T09:07:17+03:00
Происшествия

Под Тулой пассажирский "ПАЗик" столкнулся с "УРАЛом"

Пострадали двое
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Примерно в 7:50 на 34 км автодороги "Чекалин-Суворов-Ханино" в Тульской области произошло ДТП.

Как выяснилось, автобус "ПАЗ", двигавшийся по маршруту "Суворов-Рождествено", выезжая с прилегающей территории, столкнулся с грузовиком "УРАЛ".

В результате ДТП в Тульской области, предварительно, пострадали два пассажира "ПАЗ". Они получили незначительные травмы.

Всего в автобусе в Тульской области находилось около 20 человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тула входит в ТОП-5 туристических городов на 9 Мая с лучшими парадами и салютами
В Центральном переулке в Туле рисуют новое граффити
Ко Дню Победы в Туле пройдет более 200 мероприятий
Памятник Защитникам неба Отечества приведут в порядок к 1 мая
В Епифани четверо мужчин пытались украсть алюминиевую бочку
В Туле "ВАЗ" проехал на "красный" и сбил пешехода
Участники и инвалиды Великой отечественной войны получат посылки от имени губернатора Тульской области
В Тульской области оборудуют зоны отдыха с беседками и мангалами
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет более 90%
В Туле покрасили "Левшу"
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
За сутки в Туле произошло 22 ДТП
Из-за ремонта трамвайных путей на Советской в Туле образовалась гигантская пробка