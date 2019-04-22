Двое туляков пойдут под суд за кражу автомобильных аккумуляторов
В ходе предварительного расследования ущерб владельцу возмещен в полном объеме
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24-летнего и 21-летнего туляков обвиняют в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору.
Приятели похитили две аккумуляторные батареи из автомобиля марки «МАЗ». Материальный ущерб составил 32 000 рублей. Для потерпевшего он является значительным.
В ходе предварительного расследования ущерб владельцу возмещен в полном объеме. Заместитель прокурора Центрального района Тулы утвердил обвинительное заключение.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU