2019-04-22T17:43:48+03:00
Общество

Тульские учителя поборются за звание «Учитель года России»

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

Его торжественное открытие пройдет завтра, 23 апреля, в 12:00, на базе центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова.

Региональный этап Всероссийского конкурса будет проходить с 23 по 26 апреля 2019 года.

Тулу на региональном этапе конкурса в числе 14 педагогов представят:

- Гурова Ю.Н., учитель химии и биологии центра образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Потехина,

- Межерицкая О.В., учитель математики и информатики центра образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов,

- Савчик Е.А., учитель химии и биологии центра образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина.

Участникам Конкурса предстоит пройти конкурсные испытания в формате методического семинара, открытого урока и классного часа, а также мастер-класса.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 26 апреля в концертном зале Тульского областного центра молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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