Тульские учителя поборются за звание «Учитель года России»
В Туле пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».
Его торжественное открытие пройдет завтра, 23 апреля, в 12:00, на базе центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова.
Региональный этап Всероссийского конкурса будет проходить с 23 по 26 апреля 2019 года.
Тулу на региональном этапе конкурса в числе 14 педагогов представят:
- Гурова Ю.Н., учитель химии и биологии центра образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Потехина,
- Межерицкая О.В., учитель математики и информатики центра образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов,
- Савчик Е.А., учитель химии и биологии центра образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина.
Участникам Конкурса предстоит пройти конкурсные испытания в формате методического семинара, открытого урока и классного часа, а также мастер-класса.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 26 апреля в концертном зале Тульского областного центра молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU