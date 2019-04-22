В Туле планируют создать онлайн-медиатеку

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-22T17:08:26+03:00

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Цель будущего проекта по созданию онлайн-медиатеки в Туле - это сбор документов и создание видеороликов об исторических событиях, рассказанных через призму личного опыта туляков.

Полученные факты лягут в основу событий, которые станут глобальной историей в дальнейшем.

В ходе проекта будут созданы видеоролики с элементами интервьюирования героев исторических событий длительностью от 1 до 5 минут.

Источником информации должны послужить истории и личные документы жителей Тулы.

Авторы прошедших модерацию историй, получат возможность бесплатно посетить один из тульских музеев-партнеров.

Распространение роликов планируется осуществлять в отдельном разделе на сайте интернет-издания stanok.space, через загрузку видео в соцсетях («Администрация города Тулы») и через загрузку видео на You-tube канал.

ИСТОЧНИК KP.RU