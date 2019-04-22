Тульские школьники собрали 80 кг корма и медикаментов для животных из приюта
200 обучающихся центров образования Советского округа Тулы приняли участие в акции «Добрые визиты» по сбору корма и медикаментов для питомцев центра помощи бездомным животным в Туле «Любимец».
Акция проводится МБУДО «Детско-юношеский центр» в сотрудничестве с тульской городской общественной организацией защитников животных «Май» в период с 1 по 30 апреля 2019 года.
Ребятами собрано более 80 кг корма и медикаментов.
Наиболее активными участниками акции стали обучающиеся общеобразовательного подразделения Центра образования № 27, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 6.
Ученицей 7-ого класса образовательного учреждения Рузанной Карапетян собрано более 50 кг корма для животных приюта.
ИСТОЧНИК KP.RU