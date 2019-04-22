Тульские школьники собрали 80 кг корма и медикаментов для животных из приюта

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-22T17:04:47+03:00

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200 обучающихся центров образования Советского округа Тулы приняли участие в акции «Добрые визиты» по сбору корма и медикаментов для питомцев центра помощи бездомным животным в Туле «Любимец».

Акция проводится МБУДО «Детско-юношеский центр» в сотрудничестве с тульской городской общественной организацией защитников животных «Май» в период с 1 по 30 апреля 2019 года.

Ребятами собрано более 80 кг корма и медикаментов.

Наиболее активными участниками акции стали обучающиеся общеобразовательного подразделения Центра образования № 27, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 6.

Ученицей 7-ого класса образовательного учреждения Рузанной Карапетян собрано более 50 кг корма для животных приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU