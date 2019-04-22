В Туле проверили фасады зданий

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-22T17:02:30+03:00

По результатам выполненной работы информация по 50 адресам зданий направлена в Инспекцию Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия для работы с собственниками

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Около 350 нарушений Правил благоустройства выявлено сотрудниками УАТН администрации Тулы во всех округах города.

Рейд на улице Октябрьской показал, что из 197 домов с нарушениями в содержании выявлено – 51, 30 из которых – это нарушения по состоянию фасадов и 21 дом – нарушения по вывескам. Направлено 64 требования сроком до 1 мая и 1 июня: 16 – по фасадам, 48 – по вывескам. Кроме того, направлено 14 запросов на получение недостающих сведений в Управление Росреестра по Тульской области и АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». На данный момент исполнено 7 требований – это ул. Октябрьская, д. 58 – снос здания, д. 42 - замена отделки двери, д.43 – окраска цоколя, а также демонтаж рекламной конструкции, дома 44, 45, 64, 66 – окраска.

На ул. М. Горького проверено 96 домов, из них выявлено с нарушениями в содержании фасадов – 24 дома. Направлены требования по устранению нарушений по 11 адресам со сроком до 1 мая и 13 запросов на получение недостающих сведений в Управление Росреестра по Тульской области и АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». По 3 адресам нет сведений о собственниках, данные объекты будут признаны бесхозяйными. 3 требования на данный момент исполнены – это М. Горького, д. 212 и 214 – проведена окраска, д. 255 – замена кровли.

По адресу ул. Луначарского/Комсомольская, 55/9 11 апреля вынесено решение суда, собственников обязали привести фасады здания в надлежащее состояние в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу.

На ул. Болдина проведена проверка 61 здания, 4 из них с нарушениями – дома 111, 51, 53, 55. Одно требование со сроком до 1 июня направлено по адресу: ул. Болдина, д. 111 – необходима окраска фасада. 3 дома – ул. Болдина, д. 51, 53, 55 – признаны аварийными и подлежат сносу в срок до 2022 года.

На ул. Коминтерна проинспектировано 32 дома, из них выявлено 6 зданий с нарушениями в содержании по фасадам: ул. Коминтерна, дома 10-12 лит А, 10-12 лит Б, 3, 5, 15, 19. Направлено 2 требования по адресу: ул. Коминтерна, д.10-12 лит Б на восстановление фасада сроком до 29 апреля и ул. Коминтерна, д.15 на окраску фасада сроком до 1 мая. На данный момент исполнено 2 требования и решения – ул. Коминтерна, д. 3 и д. 15 по окраске фасада. Дом 5 признан аварийным и подлежащим реконструкции до декабря 2022 года, дом 19 признан аварийным и подлежащим сносу. Кроме того, состоялось решение суда о понуждении собственников к выполнению окраски здания 10-12 лит А.

На улице Свободы проверено 30 домов, из которых выявлено 4 здания с нарушениями в содержании фасадов – ул. Свободы, д. 23, 23-а, 29, 29-а. Направлено 4 запроса в Управление Росреестра по Тульской области для установления собственников.

На улице Пушкинской проверено 20 домов, из которых с нарушениями в содержании фасада выявлен один адрес: ул. Пушкинская, д.47. Направлен 1 запрос в Управление Росреестра по Тульской области.

На Одоевском шоссе проинспектировано 110 домов, из них с нарушениями по фасадам выявлено 39 домов, по вывескам – 9 домов. Направлено и выдано 48 требований сроком до 1 июня.

По адресам: Одоевское шоссе, дома 1, 1-а, 1-б материалы направлены в суд.

На Красноармейском проспекте и площади Московского вокзала проверено 10 домов, из которых 23 дома выявлено с нарушениями в содержании – 2дома по фасадам, 21 дом по вывескам. Направлено и выдано 23 требования со сроком до 1 мая.

На ул. Путейской, проинспектировано 7 домов: 1 нарушение по фасаду, 6- по вывескам. Выдано требование со сроком до 1 мая.

На ул. Пролетарской провели проверку 73 домов. Выявлено 30 нарушений, выдано 30 требований со сроком до 1 июня.

На ул. Оборонной из 73 проверенных домов – 53 с нарушениями Правил благоустройства: 38 нарушений по фасадам и 15 – по вывескам. Направлено и выдано 42 требования со сроком до 15 июня.

3 здания находятся в собственности муниципалитета – ул. Оборонная, дома 30, 42, 90.

На получение недостающих сведений направлено 5 запросов в Управление Росреестра по Тульской области.

Исполнено 3 требования: окрашены дома 56, 68, 39, начат снос дома 22.

Из 85 на улице Пирогова с нарушениями в содержании выявлено 43 дома: 30 нарушений по фасадам, 13 – по вывескам.

Направлено и выдано 23 требования со сроком до 15 июня. 10 домов будут капитально отремонтированы, 5 домов являются объектами культурного наследия. Направлено 18 запросов в Управление Росреестра по Тульской области на получение недостающих сведений.

На ул. Жуковского проинспектировано 84 дома, из которых 27 домов выявлено с нарушениями. Направлено и выдано 8 требований со сроком до 15 июня. Направлено 18 запросов в Управление Росреестра по Тульской области. Исполнено 1 требование по ремонту входной группы д. 4 по ул. Жуковского.

На ул. Советская из 52 домов с нарушениями в содержании выявлено 39: 30 – по фасадам, 9 – по вывескам. Направлено и выдано 16 требований со сроком до 1 и 15 июня. Направлено 8 запросов в Управление Росреестра по Тульской области. 2 дома по адресу: ул. Советская, д. 13, д. 15 – в стадии реконструкции, 11 домов – объекты культурного наследия.

Состоялось 2 решения судов по понуждению собственников к выполнению работ по восстановлению фасадов домов 69, 71 по ул. Советской.

На пр. Ленина до ул. Каминского специалисты УАТН проверили 22 дома. Выявлено с нарушениями в содержании – 14; направлено и выдано 10 требований, 4 из которых по фасадам и 6 по вывескам. 10 домов являются объектами культурного наследия.

По результатам выполненной работы информация по 50 адресам зданий направлена в Инспекцию Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия для работы с собственниками в соответствии с компетенцией.

ИСТОЧНИК KP.RU