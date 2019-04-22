В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится XXII Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-22T16:38:46+03:00

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В традиционном молодежном форуме примут участие более 250 студентов из Москвы, Московской области, Иваново, других городов России, Белоруссии.

Конференция призвана способствовать формированию у юношей и девушек активной гражданской позиции, чувства патриотизма; развитию творческой и исследовательской деятельности, росту интереса к культурному наследию российского народа.

Предполагается работа секций по следующим проблемам:

- «Профессиональное и личностное самоопределение студентов»;

- «Проблемы духовно-нравственного становления молодежи. Ценностные ориентации современной молодежи. Молодежь и культура»;

- «Патриотизм в системе ценностей российской молодежи»;

- «История: от прошлого к современности»;

- «Язык и литература в мировосприятии молодежи»;

- «Молодежь и этнические традиции русского народа: фольклор и диалекты»;

- «Созидательная активность молодежи. Молодежь на рынке труда» ;

- «Глобальные проблемы современности. Молодежь в мире политики»;

- «Актуальные проблемы детского и подросткового возраста»;

- «Проблемы здоровья молодежи. Организация спортивно-оздоровительной деятельности молодежи»;

- «Проблемы молодой семьи»;

- «Риски в молодежной среде. Профилактика асоциальных явлений молодежи»;

- «Проблемы профессионального становления сельской молодежи в контексте устойчивого развитии сельских территорий».

Программа конференции включает пленарное заседание, работу секций, дискуссионных площадок, круглых столов и обширную культурную программу (посещение музея - усадьбы «Ясная Поляна», экспозиции Тульского Кремля, Тульского музея оружия и др.)

Традиционный молодежный форум проводят Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого при поддержке Министерства молодежной политики Тульской области, Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Тульского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Автономной некоммерческой организации «Центр патриотического воспитания «Русич».

Конференция будет проходить В ТГПУ им. Л.Н. Толстого 24-26 апреля.

Справка

Конференция имеет большую историю: в 1998 году студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого, работающие в научно-исследовательской студенческой лаборатории «Позиция», представили на обсуждение первые двадцать докладов. Оказалось, что большинство проблем, предложенных для обсуждения тульскими студентами, близки их сверстникам в Москве и Санкт-Петербурге, Рязани и Орле, Екатеринбурге и Саратове, Вологде и Красноярске, Харькове и Киеве, Минске и Ереване, и еще почти в 120 вузах России и стран ближнего зарубежья. Конференция собирает будущих педагогов, психологов, правоведов, социологов, юристов, экономистов, военных, медиков, аграриев, инженеров, технологов - словом, всех тех, кому совсем скоро придется взять на себя ответственность за судьбу своей Родины. Материалы конференции были представлены на международной выставке молодежных научно-технических проектов «ЭКСПО-Наука» в рамках международного молодежного конгресса «Молодежь. Наука. Общество»; на конкурсе «Образование в области прав человека», проводимом Советом Европы; на международном молодежном форуме в Страсбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU