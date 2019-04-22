2019-04-22T16:13:21+03:00
Происшествия

Почтальон из Тульской области стала жертвой грабителя

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кимовске на женщину-почтальона напал грабитель.

Как выяснилось, инцидент произошел днем 22 апреля на улице районного центра. Неизвестный толкнул даму, выхватил у нее сумку с деньгами и сбежал.

В межмуниципальном отделе МВД России "Кимовский" возбуждено уголовное дело.

- Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение личности злоумышленника и его местонахождения, а также всех деталей случившегося, в том числе причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульские учителя поборются за звание «Учитель года России»
Тульские школьники собрали 80 кг корма и медикаментов для животных из приюта
В Туле проверили фасады зданий
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится XXII Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов»
В Туле мужчина попал под винт мотодельтаплана
Тульские следователи обеспокоены фактами падения детей из окон
В Туле открылся музей археологии
С 10 мая в Туле вводят запрет на движение грузовиков
Административные комиссии взыщут с УК штрафы на сумму 110 тысяч рублей
Благотворительная акция «Ваша любовь – в вашей заботе» продолжает добрую традицию
На площади Ленина в Туле начали собирать трибуны ко Дню Победы
В деревне Пятерное нашли боеприпас времен войны
Около 2500 саженцев кустарников и деревьев высажено в рамках субботника 20 апреля
За неделю в Туле произошло 176 ДТП