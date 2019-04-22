Почтальон из Тульской области стала жертвой грабителя

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-22T16:13:21+03:00

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В Кимовске на женщину-почтальона напал грабитель.

Как выяснилось, инцидент произошел днем 22 апреля на улице районного центра. Неизвестный толкнул даму, выхватил у нее сумку с деньгами и сбежал.

В межмуниципальном отделе МВД России "Кимовский" возбуждено уголовное дело.

- Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение личности злоумышленника и его местонахождения, а также всех деталей случившегося, в том числе причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU