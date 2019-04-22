Почтальон из Тульской области стала жертвой грабителя
Возбуждено уголовное дело
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В Кимовске на женщину-почтальона напал грабитель.
Как выяснилось, инцидент произошел днем 22 апреля на улице районного центра. Неизвестный толкнул даму, выхватил у нее сумку с деньгами и сбежал.
В межмуниципальном отделе МВД России "Кимовский" возбуждено уголовное дело.
- Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение личности злоумышленника и его местонахождения, а также всех деталей случившегося, в том числе причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU