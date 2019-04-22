Тульские следователи обеспокоены фактами падения детей из окон

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-22T16:07:53+03:00

СУ СКР по Тульской области в очередной раз обращается к жителям региона с убедительной просьбой быть более внимательными к своим детям

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В связи с наступлением теплого времени года возрастает риск несчастных случаев и иных происшествий с участием несовершеннолетних. Дети, в силу возраста, не всегда способны соблюдать элементарные меры предосторожности, предвидеть и предугадать негативные последствия.

- Родители, помните, что именно вы несете ответственность за своих детей, за их жизнь и здоровье и необходимые порой элементарные меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедий, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Во избежание гибели детей важно неукоснительно соблюдать следующие правила:

- Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.

- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Дети выпадают вместе с москитными сетками.

- Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров. Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедий можно произвести демонтаж ручек с окон в детской комнате и использовать их лишь при необходимости.

- Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко удерживайте его, будьте готовы к резким движениям малыша. Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей.

Следственное управление рассчитывает, что данная информация будет воспринята максимально серьезно и поможет в профилактике подобных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU