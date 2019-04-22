В Туле открылся музей археологии
В Туле стартовал форум "Кремли России". В его рамках в город прибыли представители 18 сохранившихся городов крепостей.
В рамках форума был открыт и долгожданный музей археологии "Загадки Тульского кремля".
Он стилизован под археологические раскопки. Экспонаты расположились не только вдоль стен, но и под стеклянным полом. Представлены: деревянные срубы 500-летней давности, мостовые, керамика, восстановленное оружие, фрагменты кожаной одежды, ткани. Есть и интерактивные элементы, поясняющие, что размещено на витринах.
Известно, что совсем скоро - 10 мая 2019 года - в Московском кремле будет октрыта выставка, посвященная Большой засечной черте. Она была создана при содействии тульских музеев.
В Туле открылся музей археологии.
В 2020 году, на празднование 500-летия Тульского кремля, выставку привезут в оружейную столицу.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU