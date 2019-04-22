СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-22T16:46:33+03:00

Он стилизован под археологические раскопки [фото, видео]

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В Туле стартовал форум "Кремли России". В его рамках в город прибыли представители 18 сохранившихся городов крепостей.

В рамках форума был открыт и долгожданный музей археологии "Загадки Тульского кремля".

Он стилизован под археологические раскопки. Экспонаты расположились не только вдоль стен, но и под стеклянным полом. Представлены: деревянные срубы 500-летней давности, мостовые, керамика, восстановленное оружие, фрагменты кожаной одежды, ткани. Есть и интерактивные элементы, поясняющие, что размещено на витринах.

Известно, что совсем скоро - 10 мая 2019 года - в Московском кремле будет октрыта выставка, посвященная Большой засечной черте. Она была создана при содействии тульских музеев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/704648" frameborder="0"></iframe> В Туле открылся музей археологии.

В 2020 году, на празднование 500-летия Тульского кремля, выставку привезут в оружейную столицу.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU