С 10 мая в Туле вводят запрет на движение грузовиков
С 10 мая в Туле вводят запрет на движение грузовиков
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Администрация города Тулы информирует о вводимых ограничениях на улично-дорожной сети города Тулы.
- с 10.05.2019 вводится ограничение движения грузового транспорта по ул. Железнодорожной в пос. Скуратово;
- с 10.05.2019 вводится ограничение движения грузового транспорта в н.п. Нижняя Китаевка;
- с 10.05.2019 вводится запрет остановки и стоянки вдоль проезжей части по ул. Свободы от ул. Первомайской до ул. Пушкинской по четной стороне.
ИСТОЧНИК KP.RU