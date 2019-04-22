2019-04-22T15:48:05+03:00
Общество

С 10 мая в Туле вводят запрет на движение грузовиков

С 10 мая в Туле вводят запрет на движение грузовиков
Виктория ЯКУШИНА
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Администрация города Тулы информирует о вводимых ограничениях на улично-дорожной сети города Тулы.

- с 10.05.2019 вводится ограничение движения грузового транспорта по ул. Железнодорожной в пос. Скуратово;

- с 10.05.2019 вводится ограничение движения грузового транспорта в н.п. Нижняя Китаевка;

- с 10.05.2019 вводится запрет остановки и стоянки вдоль проезжей части по ул. Свободы от ул. Первомайской до ул. Пушкинской по четной стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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