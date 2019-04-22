Административные комиссии взыщут с УК штрафы на сумму 110 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-22T15:15:11+03:00

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УАТН города Тулы ежедневно проводятся рейды по обследованию придомовых территорий и крыш МКД. За период с 15 по 21 апреля было обследовано 583 территории, выявлено 16 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства, а именно:

- в части наличия мусора на придомовых территориях выявлено 12 нарушений; нарушителями являются управляющие компании «СтройМакс» - 2 нарушения и «Тульская городская управляющая компания» - 2 нарушения; выдано 12 требований, из них исполнено 5, 5 остаются на контроле, составлено 2 протокола на УК «СтройМакс» и «Стройуслугасервис», направлено уведомление на составление протокола УК «Орион».

- по результатам снегопада 14 апреля выявлено 3 нарушения по уборке территорий от снега. Нарушителями являются УК «Согласие», «Тульское УЖКХ», составлено 2 протокола. УК «Жилкомцентр» направлено уведомление для составления протокола.

За период с 15 по 21 апреля административными комиссиями было наложено 3 штрафа на управляющие компании «Формула» и ООО «ВЕГА» на сумму: 110 000 рублей, взыскано 36 736 рублей. По остальным материалам период добровольной оплаты не истек.

Кроме того, обследовано 290 контейнерных площадок, выявлено 24 нарушения. Нарушители: УК «Согласие», «Ваш Дом», «Орион» - по 2 нарушения, выдано 24 требования, из них исполнено - 7, 17 остаются на контроле.

За истекший период Управлением по административно-техническому надзору составлено 48 протоколов. В административные комиссии из главных управлений по территориальным округам поступило 37 протоколов об административных правонарушениях.

Управлением были обследованы следующие улицы на предмет соответствия вывесок требованиям Правил благоустройства: пр. Ленина, ул. Оборонная, ул. Союзная, ул. Пирогова, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская. По результатам рейдов выдано 30 требований на приведение вывесок в соответствие с правилами благоустройства.

В сфере размещения наружной рекламы стоит отметить, что за текущий период демонтировано 11 щитов 3х6 по адресам: ул. Агеева, напротив дома 91-а по пр. Ленина, в районе дома 49 по ул. Путейская, в районе д. 10-б по ул.Демонстрации, домов 4-6 по Красноармейскому пр., на перекрестке улиц Фрунзе, д. 1Г и Сойфера; Ф. Энгельса, д. 54 и Первомайской, в районе дома 100-а по ул. Металлургов, на Веневском шоссе, д. 1, ул. Ложевой, д. 122, ул.Октябрьской, д. 79, копр. 1, ул. М. Горького, д. 3.

В ходе контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов обследовано 196 территорий. Выявлено 2 нарушения в части несоблюдения правил благоустройства из них: 1 нарушение – в части наличия летучего мусора на ул. Жаворонкова, д. 5, направлено уведомление и 1 граффити на фасаде д. 33 по ул. Мира, нарушение устранено.

За текущий период сотрудниками УАТН обследовано 62 придомовые территории на предмет соответствия асфальтового покрытия, из них с нарушениями – 5, по 2 нарушениям направлено письмо в комитет имущественных и земельных отношений по 3 нарушениям вынесены распоряжения о проведении проверок в рамках муниципального жилищного контроля.

По результатам субботника 20 апреля было обследовано 309 придомовых территорий, выявлено 16 нарушений в части наличия мусора. Нарушителями стали управляющие компании «21 век» – 3 нарушения, «Арсенал» и «Жилцентр» – по 2 нарушения, выдано 15 требований, направлено 1 уведомление на составление протокола.

Помимо мусора на придомовых территориях выявлено 12 несанкционированных свалок на неразграниченной территории, направлено 12 требований на устранение в главные управления по терокругам.

Проверено 73 хозяйствующих субъекта в части не соответствия вывесок нарушений Правил благоустройства, выявлено 28 нарушений по улицам Одоевское шоссе, ул. Староникитская, ул. Шухова, ул. Епифанская – направлены требования со сроком до 1 июня. Также на месте проведены беседы с предпринимателями по разъяснению Правил благоустройства, размещению и внешнему виду вывесок.

Кроме того, выявлено 11 нарушений размещения наружной информации в не установленных для этих целей местах (баннеры, штендеры).

В части ненадлежащего состояния фасадов индивидуальных жилых домов выявлено – 49 нарушений, проведены разъяснительные беседы с собственниками.

Ликвидирована торговля в неустановленном месте по адресу: ул. Плеханова/ул. Марата. Составлено 5 протоколов по статье 9.1. «Торговля в неустановленных местах».

ИСТОЧНИК KP.RU