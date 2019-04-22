Благотворительная акция «Ваша любовь – в вашей заботе» продолжает добрую традицию

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-22T14:19:54+03:00

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С 25 апреля по 13 мая в 38 магазинах сети гипермаркетов «Лента» в Москве, Туле, Санкт-Петербурге и Новосибирске вновь пройдет благотворительная акция «Ваша любовь – в вашей заботе». Неизменным организатором акции остаётся фонд помощи пожилым людям «Старость в радость», идейным вдохновителем – компания Essity. Это третья по счету акция, проводимая в преддверии одного из самых важных праздников для многих пожилых людей – Дня Победы.

Тема недержания у пожилых людей и обеспечение качественной заботы о них была и остается основной для организаторов акции «Ваша любовь – в вашей заботе». Благотворительный сбор товаров категории «Уход при недержании» уже перерос в ежегодную традицию. За все время проведения акции большое количество подопечных домов престарелых в разных регионах России получили столь необходимые товары.

«Мы рады продолжать эту добрую историю, которая помогает хоть немного осчастливить наших подопечных. Для нас важно видеть их улыбки, чувствовать, что мы вместе с нашими постоянными партнерами, поддерживаемые усилиями тысяч людей, совершаем полезное дело и помогаем им жить в более комфортных условиях. Делать добро просто, и мы все можем быть причастны к этому процессу», - говорит Елизавета Олескина, руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость».

Чтобы принять участие в акции «Ваша любовь – в вашей заботе», необходимо приобрести в одном из гипермаркетов «Лента», участвующих в акции, товар категории «Уход при недержании» (урологические прокладки, подгузники-трусы для взрослых, подгузники для взрослых, пеленки) и опустить его в специальный благотворительный бокс рядом с кассами. Собранная продукция распределяется и доставляется в дома престарелых сотрудниками фонда и волонтерами компании Essity.

В этом году, как и в прошлом, акцию поддерживает актриса театра и кино, попечитель фонда «Старость в радость» Елизавета Арзамасова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/704602" frameborder="0"></iframe> Благотворительная акция "Ваша любовь в вашей заботе".

Благотворительная акция продлится с 25 апреля по 13 мая в 38 гипермаркетах «Лента» в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Новосибирске.

Более подробную информацию об акции и адреса гипермаркетов «Лента» участвующих в акции, можно узнать на официальном сайте благотворительного фонда «Старость в радость».

ИСТОЧНИК KP.RU