2019-04-22T14:09:12+03:00
Общество

На площади Ленина в Туле начали собирать трибуны ко Дню Победы

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле стартовала подготовка к 9 мая.

Праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на главных площадках города. Среди них и площадь Ленина.

Здесь состоится Парад Победы, а также пройдет большой колонной бессмертный полк.

В настоящее время на площади уже начали устанавливать трибуны для зрителей:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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