На площади Ленина в Туле начали собирать трибуны ко Дню Победы
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле стартовала подготовка к 9 мая.
Праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на главных площадках города. Среди них и площадь Ленина.
Здесь состоится Парад Победы, а также пройдет большой колонной бессмертный полк.
В настоящее время на площади уже начали устанавливать трибуны для зрителей:
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU