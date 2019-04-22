На площади Ленина в Туле начали собирать трибуны ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-22T14:09:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле стартовала подготовка к 9 мая.

Праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на главных площадках города. Среди них и площадь Ленина.

Здесь состоится Парад Победы, а также пройдет большой колонной бессмертный полк.

В настоящее время на площади уже начали устанавливать трибуны для зрителей:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU