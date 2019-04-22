Около 2500 саженцев кустарников и деревьев высажено в рамках субботника 20 апреля

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-22T12:42:08+03:00

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За минувшие выходные, в рамках исполнения условий муниципального контракта АО «Спецавтохозяйство» на выполнение работ по очистке городских территорий было задействовано 87 единиц техники и 155 человек рабочих.

Для очистки остановочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров было задействовано 15 тракторов МТЗ, 4 уборочных машин «Wille», 1 citycat. 1 broddtwist. А также выполнялись работы по сбору случайного мусора, было задействовано 111 человек рабочих.

Выполнены работы по мойке ограждений безопасности и бортового камня, было задействовано 3 трактора МТЗ с керхерами, 1 МТЗ бочка, 5 КДМ по 28 объектам.

Также проводилась зачистка и грунтовка ограждений безопасности по улицам 9 Мая, Староникитской, Красноармейскому проспекту и проспекту Ленина. В работах задействовано 25 человек рабочих.

Окраску бортового камня осуществили на 35 объектах, задействовано 45 человек рабочих.

Выполнялись работы по очистке парковочных карманов вдоль магистральных улиц. В среднем было задействовано 25 человек рабочих.

Мойка и очистка пешеходных тротуаров проводилась на мостах и путепроводах по 11 объектам, по очистке разворотных колец по 29 объектам.

В рамках реализации проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» на «Интерактивной карте свалок» на контроле находятся 5 мест несанкционированного складирования отходов.

На территории Крестовоздвиженской площади, Кремлевской набережной, ул.Металлистов, Советской сотрудниками МКУ «Сервисный центр города Тулы» проводились работы по уборке, подметанию, сбору мусора. Задействована 1 единица техники и 18 человек рабочих.

Продолжались работы по централизованной утилизации использованных автомобильных покрышек от автосервисов, точек шиномонтажа и автогаражных кооперативов. За прошедшую неделю вывезено 681 покрышка с 31 объекта.

Выполнялись работы по удалению и кронированию деревьев силами МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» и МКУ «Сервисный центр города Тулы». За прошедшую неделю удалено - 60 деревьев, кронировано – 24.

Выполнялись работы по вывозу мусора, всего вывезено 607 м.куб., из них: АО «Спецавтохозяйство» - 256 м.куб., главными управлениями по территориальным округам совместно с МКУ «Сервисный центр города Тулы» - 351 м.куб.

МКУ «Сервисный центр города Тулы» проводились работы по озеленению, работы проведены по 13 объектам, в которых задействовано 10 человек рабочих.

В рамках проведения мероприятий по санитарной очистке городских территорий, а также во исполнение постановления администрации города Тулы от 20.03.2019 № 857 «О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города» 20 апреля состоялся очередной общегородской субботник по санитарной очистке территорий, в котором приняло участие 29 331 человек, задействовано техники 169 единиц техники, в том числе 96 единиц – привлеченной от сторонних организаций.

В рамках субботника выполнены работы по посадке саженцев деревьев и кустарников: посажено 2199 кустарников и 260 саженцев деревьев по 12 объектам.

По итогам субботника вывезено – 5 704,7 м. куб. мусора и веток.

ИСТОЧНИК KP.RU