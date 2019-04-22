За неделю в Туле произошло 176 ДТП

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-22T11:59:05+03:00

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С 15 по 22 апреля 2019 года, в ЕДДС поступило 5840 обращений граждан.

В городе произошло 25 аварийных отключений, в том числе по центральному отоплению – 19 обращений, 1 аварийное отключение, по горячему водоснабжению – 14 обращений, аварийных отключений не было, по холодному водоснабжению и отведению – 146 обращений, 3 аварийных отключения, по газоснабжению – 28 обращений, 10 аварийных отключений и электроснабжению – 129 обращений, 7 аварийных отключений.

За минувшую неделю на территории МО произошло 11 пожаров, в том числе в городе – 6, в населенных пунктах – 5, погиб 1 человек. Произошло 176 ДТП, в которых пострадали 17 человек, погибших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 93 раза. В результате оказана помощь 132 гражданам, спасено 2 человека.

Только за прошедшие сутки зафиксировано 47 возгораний травы. В основном это территории Привокзального и Зареченского округа, а также населенных пунктов Пролетарского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU