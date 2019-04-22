В Тульской области поймали банду наркоторговцев

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-22T11:56:23+03:00

Сейчас все подозреваемые задержаны [фото]

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержаны подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков и психотропов на территории региона.

Как выяснилось, злоумышленники - 3 мужчин в возрасте от 20 до 23 лет и молодая девушка - продавали "запрещенку" через Интернет-магазина.

Полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики в крупном размере, средства связи, весы и упаковочный материал.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сейчас все подозреваемые задержаны.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU