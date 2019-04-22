В Тульской области не поделили дорогу «ГАЗ» и «Kia»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-22T11:55:30+03:00

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21 апреля в 14.10 на 116 км дороги «Кашира - Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» Кимовского района произошло ДТП.

34-летний мужчина на автомобиле «Kia Сeed», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «ГАЗ 33022», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Kia». Он получил различные травмы и после оказания помощи медики отпустили его.

ИСТОЧНИК KP.RU