В ДТП с "Шевроле" в Тульской области пострадал подросток
20 апреля 2019 года, в 14:30 на 4-ом километре автодороги «Дубна - н. Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» Дубенского района Тульской области произошло ДТП.
19-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, допустил занос автомобиля и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Chevrolet» - молодой человек 15 лет. Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
В момент происшествия несовершеннолетний пассажир находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU