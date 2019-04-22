В ДТП с "Шевроле" в Тульской области пострадал подросток

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-22T11:40:49+03:00

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20 апреля 2019 года, в 14:30 на 4-ом километре автодороги «Дубна - н. Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» Дубенского района Тульской области произошло ДТП.

19-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Lacetti», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, допустил занос автомобиля и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Chevrolet» - молодой человек 15 лет. Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

В момент происшествия несовершеннолетний пассажир находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU