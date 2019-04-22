Тулу приводят в порядок 52 спецмашины

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-22T11:02:43+03:00

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Сегодня, 22 апреля 2019 года, городские коммунальные службы в Туле проводят работу по уборке городских улиц, мойке и окраске ограждений безопасности, сбору и вывозу смета и мусора.

В работах задействованы 144 рабочих и 52 единицы спецтехники.

Выполняется мойка мостов, путепроводов и бортового камня по ул. Степанова, Новомосковскому шоссе, ул. Первомайской.

Окраска ограждений производится по пр-ту Ленина, ул. Ленина, Замочной, Арсенальной, Литейной, Луначарского и др., бордюрного камня – по ул. Первомайской, Оборонной, Автомобилистов, Мосина, Ф. Смирнова, Макаренко, Демонстрации т.д.

Смет собирают по ул. Замочной, Театральному переулку, ул. Хомяковской, М. Смирнова и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU