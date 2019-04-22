В Туле военнослужащий подорвался на гранате

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-22T10:35:19+03:00

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В ночь на 21 апреля 2019 года на улице Комарова в Пролетарском округе Тулы произошло ЧП.

Из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина-военнослужащий, сообщает портал Myslo.

Как оказалось, инцидент произошел в одном из частных домов. Там компания их четырех мужчин отмечала день рождения хозяина жилища.

Один из гостей - военнослужащий - достал осколочную гранату. Во время застолья она и взорвалась.

Молодой человек получил травмы и скончался на месте.

Все детали произошедшего предстоит выяснить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU