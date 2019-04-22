В Туле военнослужащий подорвался на гранате
Все детали произошедшего предстоит выяснить следователям
Изменить размер текста:
В ночь на 21 апреля 2019 года на улице Комарова в Пролетарском округе Тулы произошло ЧП.
Из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина-военнослужащий, сообщает портал Myslo.
Как оказалось, инцидент произошел в одном из частных домов. Там компания их четырех мужчин отмечала день рождения хозяина жилища.
Один из гостей - военнослужащий - достал осколочную гранату. Во время застолья она и взорвалась.
Молодой человек получил травмы и скончался на месте.
Все детали произошедшего предстоит выяснить следователям.
ИСТОЧНИК KP.RU