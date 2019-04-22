24 апреля передвижная приемная продолжит работу на территории Пролетарского округа

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-22T10:16:02+03:00

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Обращения туляков будут приниматься с 10:00 по адресу: Пролетарский округ, территория «Шатское», д. Морозовка, ул. Центральная, д. 9 (у фельдшерско-акушерского пункта).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU