Мотосезон в Туле откроется 2 мая
Фото: Алексей ФОКИН
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2 мая в Туле откроется мотосезон. Сбор - на площади Победы.
В 14:23 колонна мотоциклистов направится на главную площадь - Ленина.
Начало праздничных мероприятий - в 15:15.
По уже сложившейся традиции на площади Ленина туляки смогут увидеть выступления стантрайдеров, мотофристайл, полевая кухня, безалкогольные коктейли от известных барменов, скидки от крупнейших мотомагазинов, розыгрыш призов от известных брендов, автограф-сессия от известного блоггера, развлечения и интерактив для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU