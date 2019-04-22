2019-04-22T10:02:18+03:00
Общество

С 22 апреля по 12 мая запрещена остановка на парковке вдоль площади Ленина

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Причиной тому стало проведение монтажных работ на площади Ленина, в рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ограничение будет действовать с 00:00 22 апреля до 24:00 12 мая 2019 года.

Также, в рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным 75-й годовщине со Дня формирования 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по улице Менделеевской - на парковочных площадках, прилегающих к площади Ленина и музею «Тульские самовары».

Ограничение будет действовать с 00:00 25 апреля до 21:00 26 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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