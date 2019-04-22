2019-04-22T09:57:35+03:00
Общество

В Туле прошла ярмарка школьных компаний

Все победители и участники удостоились дипломов и памятных призов
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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20 апреля в Туле прошла ярмарка школьных компаний. В ней приняли участие более 100 детей со всего Тульского региона.

В этом году в мероприятии приняли участие 23 школьные компании. Лучшими были признаны работы компаний: «Мечта» (номинация «Лучшее оформление торгового места»), «Маленькая страна – мы есть!» (номинация «Социальное предпринимательство»), «Славница» (номинация «Маркетинговый ход»), «Добродетель-Тула» (номинация «Лучшая продукция»).

Особый приз - за креативность - получила арт-студия «Веник».

Все победители и участники удостоились дипломов и памятных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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