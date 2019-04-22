В Туле на парковке вдоль пл. Ленина запретили остановку траспорта

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-22T12:35:44+03:00

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В Туле на парковке вдоль пл. Ленина запретили остановку и стоянку транспорта. Ограничение на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской будет действовать с 00:00 22 апреля до 24:00 12 мая. Мера введена в связи с проведением монтажных работ на площади Ленина.

Также будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 25 апреля до 21:00 26 апреля по ул. Менделеевской на парковочных площадках, прилегающих к площади Ленина и музею «Тульские самовары». Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU