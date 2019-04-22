На базальтовом заводе в Алексине произошел взрыв
Причины произошедшего в Тульской области выясняются
Фото: Тула Жесть
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В городе Алексине Тульской области, на территории базальтового завода, произошло ЧП.
Как сообщают очевидцы, на предприятии произошел взрыв, в результате чего загорелся один из офисов здания.
От взрывной волны у жителей соседних домов повыбивало несколько стекол.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Причины произошедшего в Тульской области выясняются.
Фото: Тула Жесть
Фото: Тула Жесть
ИСТОЧНИК KP.RU