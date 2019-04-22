На базальтовом заводе в Алексине произошел взрыв

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-22T09:31:13+03:00

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В городе Алексине Тульской области, на территории базальтового завода, произошло ЧП.

Как сообщают очевидцы, на предприятии произошел взрыв, в результате чего загорелся один из офисов здания.

От взрывной волны у жителей соседних домов повыбивало несколько стекол.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины произошедшего в Тульской области выясняются.

Фото: Тула Жесть

Фото: Тула Жесть

ИСТОЧНИК KP.RU