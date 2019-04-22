Алексей Дюмин поздравил тульских волейболисток с «бронзой»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-22T09:25:24+03:00

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20 апреля 2019 года, в Туле прошла третья игра в серии за бронзовые медали Чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А».

«Тулица» сыграла против владивостокской «Приморочки» и одержала победу. Счет - 3:1.

С «бронзой» тулячек поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Болел за наших девушек и рад их успеху. Молодцы, боролись до конца и завоевали призовое место, – отметил Алексей Дюмин. – Пусть этот результат станет для наших волейболисток трамплином к новым достижениям.

ИСТОЧНИК KP.RU