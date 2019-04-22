2019-04-22T09:25:24+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил тульских волейболисток с «бронзой»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
Изменить размер текста:

20 апреля 2019 года, в Туле прошла третья игра в серии за бронзовые медали Чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А».

«Тулица» сыграла против владивостокской «Приморочки» и одержала победу. Счет - 3:1.

С «бронзой» тулячек поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Болел за наших девушек и рад их успеху. Молодцы, боролись до конца и завоевали призовое место, – отметил Алексей Дюмин. – Пусть этот результат станет для наших волейболисток трамплином к новым достижениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24