Алексей Дюмин поздравил тульских волейболисток с «бронзой»
Фото: Правительство ТО
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20 апреля 2019 года, в Туле прошла третья игра в серии за бронзовые медали Чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А».
«Тулица» сыграла против владивостокской «Приморочки» и одержала победу. Счет - 3:1.
С «бронзой» тулячек поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Болел за наших девушек и рад их успеху. Молодцы, боролись до конца и завоевали призовое место, – отметил Алексей Дюмин. – Пусть этот результат станет для наших волейболисток трамплином к новым достижениям.
ИСТОЧНИК KP.RU