В Туле стартовал проект «Город спорта»
Необходимое условие для занятий – удобная форма одежды и обуви
Фото: Администрация города
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В Туле стартовал проект «Город спорта». В парках Тулы, на Казанской набережной, а также на спортивных площадках будут проходить занятия на свежем воздухе.
Среди них - бег, скандинавская ходьба, кенго джампинг, фитнес-тренировки и т.д. Принять участие в них может любой житель города. Спортсмены подберут нагрузку под физический уровень и возраст.
Необходимое условие для занятий – удобная форма одежды и обуви.
ИСТОЧНИК KP.RU