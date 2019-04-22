СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-22T09:26:19+03:00

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В Туле стартовал проект «Город спорта». В парках Тулы, на Казанской набережной, а также на спортивных площадках будут проходить занятия на свежем воздухе.

Среди них - бег, скандинавская ходьба, кенго джампинг, фитнес-тренировки и т.д. Принять участие в них может любой житель города. Спортсмены подберут нагрузку под физический уровень и возраст.

Необходимое условие для занятий – удобная форма одежды и обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU