В Донском горящий многоквартирный дом тушили более 40 минут

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-22T09:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

21 апреля 2019 года, в 14:49 в службу спасения сообщили о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: Тульская область, ГО Донской, ул. Строительная.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-55, ПСЧ-30, ПЧ ИК-5, ПЧ ИК-1, ПСЧ-77 и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 44 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в доме сгорела кровля по всей площади, прогорело потолочное перекрытие над 3-мя квартирами. В квартирах частично закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 6 единиц техники.

По предварительной информации дом загорелся от сарая, стоящего рядом с ним. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU