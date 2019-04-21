Более тысячи декоративных кустарников высадили туляки в Центральном округе
20 апреля в Туле состоялся субботник, посвященный, преимущественно, озеленению города.
Работы по высадке саженцев декоративных кустарников и деревьев проводились в местах отдыха туляков, на магистральных улицах и во дворах. Так, на улице Союзной высадили около 400 саженцев пузыреплодника, на Казанской набережной – сирень (около 80 шт.), на ул. Кауля – 20 саженцев рябины, а в районе пр. Ленина, 99 б – 600 кустов снежноягодника.
Масштабные работы проведены в Рогожинском парке, на Казанской набережной, на ул. Пржевальского, на Новомосковском шоссе и Новомосковской улице, территории у стадиона «Арсенал», в поселениях Большой Тулы. В наиболее массовых местах проведения субботника организовали выступление творческих коллективов и угощения.
ИСТОЧНИК KP.RU