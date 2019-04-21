2019-04-21T14:10:47+03:00
Общество

Участников субботника в Туле угощали чаем, пирожками и солдатской кашей

Виктория ЯКУШИНА
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20 апреля в территориальных округах Тулы проходили субботники и работы по озеленению городских территорий.

В мероприятиях участвовали жители, активисты территориальных общественных самоуправлений и общественных организаций, сотрудники предприятий различных форм собственности, представители больниц, школ, детских садов.

В Зареченском округе участники навели порядок в Тростянском переулке, ул. М. Гончары, ул. Железнодорожной, на ул. Речной и других улицах, в Гарнизонном проезде, в поселениях Большой Тулы. Субботник проходил и на придомовых территориях, территориях образовательных учреждений округа, возле больниц.

Проводились работы по уборке летучего мусора, сбору веток и удалению поросли, подготовке к покраске ограждений и опор освещения, ликвидации свалок и озеленению. Кстати, на ул. Октябрьской (по нечетной стороне от ж/д путей до ул. Токарева) высадили более 550 саженцев спиреи и барбариса. Совсем скоро на одной из главных улиц нашего города зазеленеют эти необычные декоративные кустарники.

Настоящий праздник развернулся в районе домов № 32 и 63 по ул. Литейной и Луначарского – здесь для тружеников организовали выступление творческого коллектива и угощение чаем, пирожками и солдатской кашей. Жители, в частности, дома № 63 проявляют активную позицию – они приняли участие в подаче документов для включения в программу «Формирование современной городской среды» и вот, уже в этом году, их двор будет благоустроен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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