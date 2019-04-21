Благоустройство спортплощадок в образовательных учреждениях Тулы завершат до 1 мая

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-21T14:07:44+03:00

Изменить размер текста: A A

20 апреля 2019 года, в рамках общегородского субботника, центры образования посетила заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.

В ходе объезда были проинспектированы спортивные объекты в ЦО №15, 16, 43 и 44.

В данных центрах образования ведется работа по окраске бортов спортивных площадок, благоустройству прилегающих территорий, производится замена сеток на футбольных воротах и баскетбольных кольцах.

Все 48 спортивных объектов в центрах образования должны быть приведены в порядок до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU