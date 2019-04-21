Благоустройство спортплощадок в образовательных учреждениях Тулы завершат до 1 мая
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20 апреля 2019 года, в рамках общегородского субботника, центры образования посетила заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.
В ходе объезда были проинспектированы спортивные объекты в ЦО №15, 16, 43 и 44.
В данных центрах образования ведется работа по окраске бортов спортивных площадок, благоустройству прилегающих территорий, производится замена сеток на футбольных воротах и баскетбольных кольцах.
Все 48 спортивных объектов в центрах образования должны быть приведены в порядок до 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU