Работа канализации в многоквартирном доме по пр. Ленина восстановлена

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-21T14:06:38+03:00

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20 апреля 2019 года ситуацию проконтролировал заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

УК «Косогорец», которая обслуживает дом № 149 по пр. Ленина в Туле провела все необходимые восстановительные работы на системе хозяйственно-бытовой канализации.

До 9 мая управляющая компания взяла обязательство провести очистку и дезинфекцию технического подполья многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU