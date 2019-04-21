В Туле проинспектировали строительство нового корпуса для ЦО №4

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-21T14:05:52+03:00

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20 апреля 2019 года заместитель главы администрации Тулы - начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин посетил строительную площадку, на которой возводится новый корпус для ЦО №4.

Будущий учебный корпус расположен на ул. Рогова и рассчитан на 100 мест.

В ходе инспекции была проведена оценка качества строительно-монтажных работ.

Подрядчику дан ряд указаний.

ИСТОЧНИК KP.RU