В Туле проинспектировали строительство нового корпуса для ЦО №4
Подрядчику был дан ряд указаний
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20 апреля 2019 года заместитель главы администрации Тулы - начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин посетил строительную площадку, на которой возводится новый корпус для ЦО №4.
Будущий учебный корпус расположен на ул. Рогова и рассчитан на 100 мест.
В ходе инспекции была проведена оценка качества строительно-монтажных работ.
Подрядчику дан ряд указаний.
ИСТОЧНИК KP.RU