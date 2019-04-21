2019-04-21T14:04:21+03:00
Общество

На Пролетарской набережной и ул. Кутузова высадили клены

Виктория ЯКУШИНА
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20 апреля 2019 года в Туле прошел большой субботник.

Приоритет был отдан работам по озеленению города.

Так, на Пролетарской набережной и ул. Кутузова высадили клены, навели порядок на ул. Бондаренко, ул. Кутузова, ул. Мусорского, ул. Белинского, ул. К. Маркса, ул. Осташова, ул. Волкова, ул. Дементьева, ул. Баженова.

Субботник проходил и на придомовых территориях, территориях образовательных учреждений округа, возле больниц.

Здесь проводись работы по уборке летучего мусора, сбору веток и удалению поросли, подготовке к покраске ограждений и опор освещения, ликвидации свалок и озеленению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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