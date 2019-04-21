УК отремонтировала подъезд МКД по ул. Скуратовский микрорайон, 3

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-21T13:28:30+03:00

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После субботника 20 апреля глава региона Алексей Дюмин пообщался с жителями по адресу: ул. Скуратовский микрорайон, 3.

По его поручению специалисты управляющей компании на этой неделе выполнили ремонт ступеней при входе в подъезд, заменили оконные блоки.

Пока остались нарекания по состоянию канализационной системы, необходим насос для откачки воды из подвала.

Алексей Дюмин поинтересовался, обращались ли жители в администрацию города Тулы по данному вопросу. Выяснилось, что обращений по проблеме не поступало.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов направил специалистов для решения вопроса. Сегодня работы будут выполнены.

- Мы ужесточим контроль за работой управляющий компаний, заставим их выполнять качественно свои обязанности - подчеркнул Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. –Важно, чтобы УК научились с жителями и местными властями работать в диалоге.

Жителям также напомнили о каналах связи – телефонах горячих линий, официальных страницах в соцсетях. Если есть проблема, которую не получается решить непосредственно с УК, необходимо подключать к решению соответствующие муниципальные или региональные структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU