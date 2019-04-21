2019-04-21T13:28:30+03:00
Общество

УК отремонтировала подъезд МКД по ул. Скуратовский микрорайон, 3

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

После субботника 20 апреля глава региона Алексей Дюмин пообщался с жителями по адресу: ул. Скуратовский микрорайон, 3.

По его поручению специалисты управляющей компании на этой неделе выполнили ремонт ступеней при входе в подъезд, заменили оконные блоки.

Пока остались нарекания по состоянию канализационной системы, необходим насос для откачки воды из подвала.

Алексей Дюмин поинтересовался, обращались ли жители в администрацию города Тулы по данному вопросу. Выяснилось, что обращений по проблеме не поступало.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов направил специалистов для решения вопроса. Сегодня работы будут выполнены.

- Мы ужесточим контроль за работой управляющий компаний, заставим их выполнять качественно свои обязанности - подчеркнул Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. –Важно, чтобы УК научились с жителями и местными властями работать в диалоге.

Жителям также напомнили о каналах связи – телефонах горячих линий, официальных страницах в соцсетях. Если есть проблема, которую не получается решить непосредственно с УК, необходимо подключать к решению соответствующие муниципальные или региональные структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благоустройство спортплощадок в образовательных учреждениях Тулы завершат до 1 мая
В Туле проинспектировали строительство нового корпуса для ЦО №4
Участников субботника в Туле угощали чаем, пирожками и солдатской кашей
Работа канализации в многоквартирном доме по пр. Ленина восстановлена
На Пролетарской набережной и ул. Кутузова высадили клены
В Туле проверили придомовые территории
На Казанской набережной в Туле создали сиреневый сад
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником
В Туле прошло муниципальное родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ
Планируется восстановление боевого пути Тульского рабочего полка
Скверы Тулы ждет благоустройство
В Туле назвали лучшие трудовые династии
В Туле пройдет митинг в память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
С 10 мая в Туле вводят запрет на движение грузовиков
В Туле проходит субботник
Житель Тульской области отнял мобильник у друга, угрожая ему ножом
Участок улицы Бондаренко перекрыли
24 апреля передвижная приемная продолжит работу на территории Пролетарского округа
В Туле пройдет открытие выставки «По живому»
Компания СПАР поддержала поисковиков, обнаруживших крупное захоронение советских солдат в Арсеньевском районе