2019-04-21T12:13:36+03:00
Общество

В Туле проверили придомовые территории

Виктория ЯКУШИНА
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По результатам субботника 20 апреля в Туле было обследовано 309 придомовых территории, выявлено 16 нарушений в части наличия мусора: УК «21 век» - 3, «Арсенал» – 2, «Жилцентр» -2, остальные УК по одному нарушению. В результате выдано 15 требований, направлено одно уведомление на составление протокола.

Помимо мусора на придомовых территориях выявлено 12 несанкционированных свалок на неразграниченной территории в Привокзальном и Советском территориальных округах. В главные управления направлены 12 требований на устранение нарушений.

В части контейнерных площадок выявлено 6 нарушений на контейнерных площадках: УК «Орион» - 2, «Жилхоз Советского района г. Тулы», «21 век», «РЭМС», «Восход» по одному нарушению. Направлено два уведомления на составление протокола, выдано четыре требования.

В ходе рейдов проверено 73 хозяйствующих субъекта в части не соответствия вывесок Правилам благоустройства. Выявлено 28 нарушений по улицам :Одоевское шоссе, ул. Староникитская, ул. Шухова, ул. Епифанская. По указанным адресам направлены требования сроком до 1 июня. Также проведены на месте беседы с предпринимателями по разъяснению Правил благоустройства, размещению и внешнему виду вывесок.

Выявлено 11 нарушений размещения наружной информации в не установленных для этих целей местах (баннеры, штендеры) по указанным нарушениям значились четыре номера телефона. Они включены в программу Calloffice. 7 нарушений устранено на месте: сняты баннеры, листовки.

В части ненадлежащего состояния фасадов индивидуальных жилых домов выявлено 49 нарушений, проведены разъяснительные беседы с собственниками.

Ликвидирована торговля в неустановленном месте на пересечении ул. Плеханова и Марата. Составлено 5 протоколов по статье «Торговля в неустановленных местах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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