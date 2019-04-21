На Казанской набережной в Туле создали сиреневый сад
20 апреля 2019 года, после субботника губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство Казанской набережной.
Глава региона поручил обратить особое внимание на стены Тульского кремля. Их необходимо привести в порядок после зимы, выполнить ремонт штукатурки.
Евгений Авилов доложил о выполненных сегодня работах в рамках субботника.
- Совместно с предприятиями, организациями, жителями субботник порядок наводили по 74 адресам. Основные виды работ – уборка, посадка растений во дворах и на общественных пространствах, - сказал Евгений Авилов. - В соответствии с концепцией благоустройства Казанской набережной высадили сирень. Теперь на набережной появился сиреневый сад.
Вадим Керсанов также сообщил, что в рамках гарантийных обязательств на набережной уже покрашены мосты, устранены дефекты по мощению и бортовому камню, ведутся работы по озеленению и устранению замечаний по всем деревянным конструкциям.
ИСТОЧНИК KP.RU