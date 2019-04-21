2019-04-21T12:12:06+03:00
Общество

На Казанской набережной в Туле создали сиреневый сад

Об этом рассказал глава администрации города Тулы Евгений Авилов во время обхода набережной
Виктория ЯКУШИНА
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20 апреля 2019 года, после субботника губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство Казанской набережной.

Глава региона поручил обратить особое внимание на стены Тульского кремля. Их необходимо привести в порядок после зимы, выполнить ремонт штукатурки.

Евгений Авилов доложил о выполненных сегодня работах в рамках субботника.

- Совместно с предприятиями, организациями, жителями субботник порядок наводили по 74 адресам. Основные виды работ – уборка, посадка растений во дворах и на общественных пространствах, - сказал Евгений Авилов. - В соответствии с концепцией благоустройства Казанской набережной высадили сирень. Теперь на набережной появился сиреневый сад.

Вадим Керсанов также сообщил, что в рамках гарантийных обязательств на набережной уже покрашены мосты, устранены дефекты по мощению и бортовому камню, ведутся работы по озеленению и устранению замечаний по всем деревянным конструкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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