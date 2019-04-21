2019-04-21T11:48:09+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником

21 апреля – День местного самоуправления
Виктория ЯКУШИНА
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Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Тулы Евгений Авилов поздравляют работников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

- Органам местного самоуправления отведена особая роль в укреплении государственности, обеспечении конституционных прав граждан. Именно на муниципальном уровне решаются насущные вопросы местного значения, создаются условия для повышения комфортности проживания жителей. В муниципальном образовании город Тула сформирован эффективный институт местной власти. Главные принципы нашей работы – максимальная открытость и публичность, постоянное взаимодействие с гражданами.

Выражаем слова искренней благодарности руководителям ТОСов, сельским старостам, старшим по домам и всем активистам за тесное взаимодействие. Особая признательность – ветеранам органов местного самоуправления, депутатам Тульской городской Думы всех созывов. Вы заложили прочные основы развития местной власти, управления территориями.

Убеждены, в конструктивном диалоге с туляками мы и в дальнейшем будем добиваться высоких результатов, направленных на социально-экономическое развитие города-героя Тулы и создание благоприятных условий для жизни жителей. Желаем всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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