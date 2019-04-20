Житель Тульской области отнял мобильник у друга, угрожая ему ножом
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Полицейские в Алексине задержали подозреваемого в разбое.
18-летний ранее судимый мужчина гостил у своего знакомого. Они выпивали.
Внезапно гость схватил нож и потребовал у товарища отдать ему телефон - современный смартфон. Тот сопротивляться не стал и отдал мобильник. Гость забрал добычу и сбежал. Ущерб владельцу телефона составил 20 тысяч рублей, он обратился в полицию.
Сотрудники отдела МВД в кратчайшие сроки нашли подозреваемого. Тот признался в содеянном.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства разбойного нападения.
ИСТОЧНИК KP.RU