2019-04-20T12:02:51+03:00
Происшествия

Житель Тульской области отнял мобильник у друга, угрожая ему ножом

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские в Алексине задержали подозреваемого в разбое.

18-летний ранее судимый мужчина гостил у своего знакомого. Они выпивали.

Внезапно гость схватил нож и потребовал у товарища отдать ему телефон - современный смартфон. Тот сопротивляться не стал и отдал мобильник. Гость забрал добычу и сбежал. Ущерб владельцу телефона составил 20 тысяч рублей, он обратился в полицию.

Сотрудники отдела МВД в кратчайшие сроки нашли подозреваемого. Тот признался в содеянном.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства разбойного нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле проходит субботник
Участок улицы Бондаренко перекрыли
24 апреля передвижная приемная продолжит работу на территории Пролетарского округа
В Туле пройдет открытие выставки «По живому»
Компания СПАР поддержала поисковиков, обнаруживших крупное захоронение советских солдат в Арсеньевском районе
Погода в Туле 20 апреля: потеплеет до +15°С
Тульскую область наградили за лучшую коммуникацию с жителями в соцсетях
Порядок в Туле наводят 56 единиц техники
Тульские школы вошли во Всероссийский ТОП-300
В доме на Н. Руднева в Туле нашли труп: следователи ищут очевидцев
В Туле продолжается отлов бездомных животных
Под Тулой автопоезд столкнулся с машинами дорожных служб: есть погибший
Заголовок: АО «Россельхозбанк» снижает ставки по ипотеке
В Могилевском сквере установят детское игровое оборудование
Тульскую «БИЛЛУ» оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства
В Плавске открыли новое здание МО МВД России «Плавский»
В Туле проходит акция «Наркотикам - нет!»
ТГПУ им. Л. Н. Толстого заключил договор о сотрудничестве с международной кампанией «Восточный союз»
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках пилотной модели взаимодействия с Университетом НТИ 20.35 состоится открытие студенческого проектного офиса
В Тульской области проходит конкурс профмастерства «Лучший по профессии»
На Фрунзе в Туле столкнулись две иномарки: пострадали двое
Более 90%: как ходит городской пассажирский транспорт в Туле
Назначен начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области
В Туле чествовали ветеранов боевых действий в Афганистане
Погода в Туле 19 апреля: ветрено, до +13 градусов