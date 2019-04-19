2019-04-19T17:57:46+03:00
Общество

Компания СПАР поддержала поисковиков, обнаруживших крупное захоронение советских солдат в Арсеньевском районе

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Компания СПАР направила поисковым отрядам «Штурм» и «Честь имею» продуктовые наборы для обеспечения жизнедеятельности палаточного городка в лесном массиве Арсеньевского района. Искатели получили тушенку, рыбные консервы, макаронные изделия, чай и сладости.

В ходе поисковой разведки в Арсеньевском районе были обнаружены блиндажи с останками солдат Красной Армии. Предположительно, в месте захоронения могут находиться до 400 воинов. Ожесточенные бои в этом месте проходили весной 1942 года. Вероятно, в братском захоронении находятся бойцы 287-й стрелковой дивизии.

Поисковики рассчитывают завершить все работы по извлечению останков до 25 мая. Решается вопрос об организации мемориала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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