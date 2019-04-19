СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-19T17:53:28+03:00

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На Российском интернет-форуме "РИФ-2019" Тульскую область наградили за лучшую коммуникацию с жителями в соцсетях.

Премию за первое место в номинации «Лучшая коммуникация с жителями» нашему региону вручил первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Также, лучшей PR-кампанией в интернете был признан проект «Тула - Новогодняя столица России», а в номинации «Лучшая страница региона в соцсетях» мы заняли 3 место.

ИСТОЧНИК KP.RU