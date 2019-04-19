Тульскую область наградили за лучшую коммуникацию с жителями в соцсетях
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На Российском интернет-форуме "РИФ-2019" Тульскую область наградили за лучшую коммуникацию с жителями в соцсетях.
Премию за первое место в номинации «Лучшая коммуникация с жителями» нашему региону вручил первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Также, лучшей PR-кампанией в интернете был признан проект «Тула - Новогодняя столица России», а в номинации «Лучшая страница региона в соцсетях» мы заняли 3 место.
ИСТОЧНИК KP.RU