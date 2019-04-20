В Туле прошло муниципальное родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ
В Туле, на базе центра образования № 20, прошло муниципальное родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ. В собрании приняли участие более 150 родителей выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций города Тулы.
В ходе собрания рассмотрены вопросы:
- процедуры проведения экзаменов, порядка подачи апелляции участниками ЕГЭ;
- прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами;
- организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации;
- изменения в порядке проведения единого государственного экзамена в 2019 году;
- повышения стрессоустойчивости, снижения уровня эмоционального напряжения у школьников и их родителей (законных представителей) при подготовке к единому государственному экзамену.
После собрания родители (законные представители) задали вопросы, получили индивидуальную консультацию по организации проведения государственной итоговой аттестации.
ИСТОЧНИК KP.RU