В Туле прошло муниципальное родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-19T17:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле, на базе центра образования № 20, прошло муниципальное родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ. В собрании приняли участие более 150 родителей выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций города Тулы.

В ходе собрания рассмотрены вопросы:

- процедуры проведения экзаменов, порядка подачи апелляции участниками ЕГЭ;

- прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами;

- организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации;

- изменения в порядке проведения единого государственного экзамена в 2019 году;

- повышения стрессоустойчивости, снижения уровня эмоционального напряжения у школьников и их родителей (законных представителей) при подготовке к единому государственному экзамену.

После собрания родители (законные представители) задали вопросы, получили индивидуальную консультацию по организации проведения государственной итоговой аттестации.

ИСТОЧНИК KP.RU