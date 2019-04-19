2019-04-19T16:37:15+03:00
Общество

В доме на Н. Руднева в Туле нашли труп: следователи ищут очевидцев

Виктория ЯКУШИНА
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15 марта 2019 года, в квартире №19 дома 28 по улице Николая Руднева в Туле нашли труп Татьяны Васильевны Дубакиной, 1948 г.р.. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти.

В ходе осмотра квартиры установлено, что из личных вещей Дубакиной Т.В. отсутствует кошелек лакированный красного цвета, с находившимся в нем банковской картой «Сбербанк России» на ее имя, дисконтной картой магазина «Спар», ключи от квартиры на связке, а так же цифровой фотоаппарат в корпусе серебристого цвета.

Следственное управление просит лиц находившихся или проезжающих в районе д. 28 по ул. Н. Руднева г. Тулы, 15 марта 2019 года, в период времени с 14:00 до 16:00 часов, а так же лиц находивших указанные вещи, или располагающих любой другой значимой информацией о совершении данного преступления сообщить в УМВД России по Тульской области, по тел. 32-31-42, 8-910-585-02-02, 8-902-849-41-48, 8-920-758-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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